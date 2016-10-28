ترامب يهاجم هيلاري كلينتون بعد تسريب موقع ويكيليكس لرسائل بريد الكتروني

واشنطن- د ب أ- قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يوم الخميس إن هناك مجموعة جديدة من رسائل البريد الإلكتروني سربها موقع ويكيليكس تكشف عن “علاقات فاسدة” بين منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون والمؤسسة الخيرية الخاصة بهما.

وهناك مذكرة ضمن رسائل البريد الإلكتروني كتبها دوجلاس باند، وهو أحد مساعدي بيل كلينتون، تصف العلاقات بين آل كلينتون وبين شركات كبرى والعمل الخيري الذي يقدمانه على الصعيد العالمي.

واستشهد ترامب خلال وقفات لحملته الانتخابية في أوهايو، بتلك المذكرة التي كتبت عام 2011.

وكان باند قد ذكر أن الرئيس الأسبق بيل كلينتون حصل على دخل وهدايا ثمينة من بعض الجهات المانحة للمؤسسة.

وقال ترامب إن “السيد باند يصف تلك الترتيبات بانها غير تقليدية، لكن بقيتنا تصفها بأنها فاسدة بشكل صريح”، مضيفا أنه إذا كانت هيلاري وزوجها على استعداد للقيام بتلك التصرفات “غير المسؤولة” مع مؤسستهما وهما ليسا في البيت الأبيض “لكم أن تتخيلوا فقط ماذا سيفعلان في المكتب البيضاوي”.

يشار إلى أن المذكرة التي كتبها باند لا ترجح وجود أي شيء غير قانوني كما أنها لم تشر تحديدا إلى هيلاري كلينتون.