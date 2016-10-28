غارات روسية تستهدف جبل الزاوية بريف إدلب السورية بعد اصابة جندي روسي

دمشق- د ب أ- شنت طائرات روسية عدة غارات جوية، صباح الجمعة، استهدفت مناطق في جبل الزاوية في ريف إدلب شمال سوريا، بعد اصابة جندي روسي في قصف صاروخي.

وقالت مصادر سورية مقربة من القوات الحكومية لوكالة الانباء الالمانية إن طائرات روسية شنت عدة غارات صباح لجمعة استهدفت منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الذي تسيطر عليه المعارضة والذي انطلقت منها صواريخ غراد واستهدفت ريف اللاذقية.

وقال المصدر إن “جنديا روسيا اصيب في القصف الذي استهدف الكلية البحرية في مدينة جبلة في ريف اللاذقية، كما اصيب ثلاثة أشخاص جراء القصف بالصواريخ والتي طالت مدينة القرداحة وبلدتي كلماخو وعين شقاق”.