الحكومة والمرصد: قصف للمعارضة يقتل أطفالا في مدرسة بغرب حلب

بيروت- رويترز- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفا للمعارضة قتل عددا من الأطفال في مدرسة بغرب حلب الخاضع لسيطرة الحكومة أمس الخميس بعد يوم من ضربات جوية على مدرسة في قرية خاضعة للمعارضة في إدلب على بعد 50 كيلومترا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن القذائف استهدفت المدرسة الوطنية في حي الشهباء مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة 14 آخرين بجروح مختلفة وأن هجوما ثانيا قتل ثلاثة أشخاص في حي الحمدانية.

وقال المرصد الذي يتابع مجريات الحرب ومقره بريطانيا إن ستة أطفال دون سن 16 عاما بينهم طفل رضيع لقوا حتفهم في الهجومين.

وكانت حلب أكبر مدينة سورية قبل الحرب وتنقسم السيطرة على المدينة بين الحكومة والمعارضة منذ سنوات.

وأصابت ضربات جوية يوم الأربعاء قرية حاس في إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة مما أسفر عن مقتل 15 تلميذا في هجوم ألقت فيه الدول الغربية باللوم على الجيش السوري وسلاح الجو الروسي. ونفت موسكو تورطها في الهجوم.