روسيا تتوقف عن تسليم صواريخ إطلاق الأقمار الصناعية لفرنسا

موسكو- د ب ا- أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) عن توقفها عن تسليم صواريخ “سويوز″ لفرنسا حتى حصولها على مبلغ 300 مليون يورو محتجز بقرار محكمة فرنسية.

وقالت وكالة روسكوسموس في بيان، إنها لا تحصل من شركة “اريان سبيس″ الفرنسية التي تقوم بإطلاق الأقمار الصناعية بواسطة صواريخ “سويوز″ الروسية على المال… “لهذا فإننا لن نسلّم شيئا”،حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية الجمعة.

وكان إيجور كوماروف، المدير العام لوكالة روسكوسموس، قد أخبر رئيس وزراء فرنسا في 21تشرين اول/ أكتوبر بأن فرنسا انتهكت اتفاقية حماية الاستثمارات عندما سمحت بوضع أموال مستحقة لوكالة الفضاء الروسية على الشركة الفرنسية تحت الحجز التحفظي استجابة لمطلب مساهمين سابقين في شركة “يوكوس″ النفطية التي أوقفت السلطات الروسية نشاطها غير الشرعي،بحسب سبوتنيك.