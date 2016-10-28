مالطا تسحب تصريحا لسفينة روسية لاعادة تزويدها بالوقود وسط احتجاجات

فاليتا- د ب أ- سحبت مالطا تصريحا لناقلة عسكرية روسية لاعادة تزويدها بالوقود، قبالة الجزيرة في أعقاب ضغط دولي، طبقا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” الجمعة، بعد يومين من إلغاء سفن روسية خطط التوقف في ميناء “سويتا” الاسباني.

وجاء في وثيقة حصلت عليها الصحيفة أن ناقلة الوقود “آر إف إس دوبنا” حصلت على تصريح رسمي دبلوماسي من قبل وزارة خارجية مالطا الاسبوع الماضي، للرسو في مالطا لمدة ثلاثة أيام، بدءا من الرابع من تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

ونقل التقرير عن مصادر لم يكشف عنها قولها إن الحكومة قررت سحب تصريحها بعد احتجاجات من أمريكا وبريطانيا، اللتين تواجهان خلافات مع روسيا بسبب تورطها في الصراع في سوريا.

وأصر وزير الخارجية جورج فيلا مساء الخميس على أنه لن يتم إعادة تزويد سفينة روسية بالوقود في مالطا، لكنه لن يرد على تساؤلات، فيما إذا كانت هناك ضغوط من حكومات أخرى أم لا.

وكان فيلا يتحدث بعد ساعات من التماس نشر على الانترنت، يدعو حكومة مالطا بعدم التورط في جرائم حرب ومنع دخول القوارب.