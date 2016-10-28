نادية لطفي تغادر العناية المركزة

القاهرة ـ بعد تحسن ملحوظ في حالتها الصحية، غادرت الفنانة المصرية نادية لطفي غرفة العناية المركزة، وتم نقلها إلى غرفة عادية بمستشفى المعادي العسكري.

الأطباء سمحوا بالزيارة لنادية لطفي على ألا يتم ارهاقها، وذلك بعدما عانت أكثر من 50 يومًا من آلام شديدة في الرئة وفي الضلوع، بعد تناولها عقار سبب لها نزيف حاد.

يُذكر أن نادية لطفي دخلت العناية المركزة في اب/أغسطس الماضي بعد تعرضها لنزيف حاد إثر تناولها جرعة من دواء لآلام العظام.

نادية لطفي واحدة من جميلات السينما المصرية ولدت في شهر يناير عام 1934، وقدم عدد من كلاسيكيات السينما ومن بينها: “أبي فوق الشجرة، المومياء، النظارة السوداء”.