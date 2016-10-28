فصائل سورية مقاتلة تعلن بدء معركة فك الحصار عن أحياء حلب الشرقية

حلب- أ ف ب- اعلنت فصائل سورية معارضة الجمعة بدء معركة فك الحصار عن الاحياء الشرقية في مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما افاد المتحدث العسكري باسم فصيل بارز مشارك في الهجوم لوكالة فرانس برس.

وقال القائد الميداني والمتحدث العسكري باسم حركة احرار الشام الاسلامية، أبو يوسف المهاجر “تعلن كل فصائل جيش الفتح وغرفة عمليات فتح حلب بدء معركة فك الحصار عن حلب التي ستنهي احتلال النظام للاحياء الغربية من حلب، وتفك الحصار عن اهلها المحاصرين” داخل الاحياء الشرقية.