مريم حسين تواجه الحبس بعد اساءتها للسعوديات

الرياض ـ أثار قيام الفنانة مريم حسين بالاساءة للفتاة السعودية من خلال التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب عارمة في المجتمع السعودي، ووصلت إلى حد القضاء، حيث رفع عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا المحامي سعد بن بخيت الزهراني، قضية ضد الفنانة المغربية، لافتاً إلى أنه يمتلك ملفا كاملاً حول القضية.

وتم رفع الدعوى القضائية لدى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما اقترفته مريم حسين واتهمها بالاساءة للسعوديات.

وكانت الإساءات ضد المجتمع السعودي وأعراضه بدأت في الظهور من خلال مجموعة من الحسابات الشهيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تم التصدي لتلك الاساءات عن طريق رفع أول قضية ضد مغردة بسبب ما طُرح من تسجيلات وتغريدات .

وشملت أوراق القضية تغريدات متبادلة بين المسيئين إلى المجتمع السعودي من أجل التحقيق فيها ومعرفة مدى العلاقة التي تربطهم.

وتأتي الدعوى القضائية وسط توقعات بوضع المدعى عليهم المقيمين خارج المملكة، على قائمة الترقب، فيما يتم استدعاء الآخرين وربطهم بالكفالة والتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة .