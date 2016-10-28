أول تعليق لوالد سعد المجرد بعد القبض على ابنه بتهمة الاغتصاب

الرباط ـ في أول تعليق للفنان المغربي البشير عبدو، على إلقاء القبض على ابنه الفنان سعد المجرد في باريس بتهمة محاولة اغتصاب فتاة فرنسية، أكد أنه لا يستطيع الاطمئنان على ابنه حتى الآن.

والد المجرد قال: “لا أستطع الاطمئنان على ابني حتى الآن، وننتظر الحصول على معلومات جديدة بشأن القضية»، مشيرا إلى أنه يتم التحقيق حالياً مع نجله وستظهر حقيقة هذا الاتهام قريباً”.

وأكد أنه لا يعلم حقيقة الأخبار التي نشرت عبر المواقع الإلكترونية، والتي تفيد بأن ابنه سيبقى رهن الاعتقال لمدة 48 ساعة حتى يتم انتهاء التحقيق.

يذكر أن الشرطة الفرنسية قد قامت بإلقاء القبض على الفنان المغربي سعد المجرد، داخل فندق «ماريوت شانزلزيه»، بعد أن تقدمت فتاة فرنسية بشكوى ضد الفنان المغربي اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها.

وكان سعد المجرد قد اتهم من قبل باغتصاب فتاة أمريكية، وذلك قبل شهرته، حيث كشفت صحيفة New York Daily News الأمريكية عن القضية التي ذكرت أنها وقعت في 2010، خلال زيارة سياحية للمجرد لنيويورك، حيث نقلت عن الفتاة صاحبة دعوى الاتهام إن الفنان الشاب ألتقى بها في 7 فبراير 2010 ببروكلين، حيث رافقها إلى الشقة، واعتدى عليها بالضرب بعد مقاومتها لتحرشاته الجنسية، لكنها نجحت من الهروب خارج الشقة، إلا أنها وبعد شهرته، تعرفت عليه، وقررت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ببروكلين ضد المجرد باعتباره هارباً من العدالة، وطالبته بتعويضاتٍ مالية.