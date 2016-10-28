الأمم المتحدة: تنظيم الدولة يستخدم عشرات الآلاف كدروع بشرية في الموصل

جنيف-رويترز- قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق احتجزوا “عشرات آلاف” الرجال والنساء والأطفال من مناطق حول الموصل ويستخدمونهم كدروع بشرية في المدينة مع تقدم قوات الحكومة العراقية.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في إفادة صحفية إن التنظيم المتشدد قتل ما لا يقل عن 232 شخصا يوم الأربعاء بينهم 190 ممن عملوا من قبل في قوات الأمن العراقية و40 مدنيا رفضوا الانصياع للأوامر.

وأضافت مستشهدة بتقارير وثقتها الأمم المتحدة “كثير ممن رفضوا الامتثال قتلوا بالرصاص في الحال”.