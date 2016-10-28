هذه الأطعمة الـ7 يومياً تمتعك بصحة جيدة

لندن ـ رغم أن كثيرا ممن يعتنون بصحتهم يعلمون جيداً ضرورة الالتزام بنظام غذائي متوازن حفاظاً على صحتهم، إلا أنهم ربما لا يعرفون أن هناك بعض الأطعمة الصحية بعينها يجب تناولها يومياً لهذا الغرض.

وقد أثبتت الدراسات أن تناول أطعمة معينة تمنح الجسم احتياجاته من المعادن، الفيتامينات، البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات وغيرها، يساعد على تحسين الصحة بشكل استثنائي.

وإليكم فيما يلي 7 أنواع من الأطعمة توفر للجسم جميع احتياجاته من العناصر الغذائية اللازمة للتمتع بصحة جيدة، حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالشؤون الصحية، وهي كالآتي:

1 ـ الأفوكادو

لاحتوائها على كميات كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، تساعد ثمار الأفوكادو على خفض الوزن، كما تمنع الإصابة بالسرطان، لذا ينصح بالمواظبة على تناولها بشكل يومي لضمان المحافظة على الصحة.

2- البيض

يعد تناول البيض يومياً أمرا غاية في الأهمية للمحافظة على عضلات الجسم، وذلك لأنه مصدر رئيسي للبروتين.

3- اللوز

ينصح بتناول 4 حبات يومياً من اللوز النيئ، لاحتوائه على كمية كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية والتي تحسن الصحة العامة.

4- اللبن الرائب

يعد اللبن الرائب من الأطعمة التي يجب تناولها بشكل يومي لاحتوائها على البوبيوتيك أو البكتيريا النافعة والتي تحسن الهضم وتقوي الجهاز المناعي.

5- الشوكولاته الداكنة

لأنها غنية بمضادات الأكسدة، يعتبر تناول قطع من الشوكولاتة الداكنة يومياً أمراً مهماً لتقوية الجهاز المناعي والحد من التوتر.

6- الفلفل الأحمر الحلو

المواظبة على تناول الفلفل الأحمر الحلو يومياً أمر ضروري للمحافظة على الصحة وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين C الضروري للجسم.

7- الحليب

يعمل الحليب على تغذية الجسم إذا تم تناوله بشكل يومي، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية والهامة للجسم.