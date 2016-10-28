حفل زفاف يتحّول الى عراك بالسكاكين

لندن ـ تحول حفل زفاف في كازاخستان إلى شجار عنيف جدا بالسكاكين، بعدما شنت سيدة هجومًا جنونيًا بسكين داهمت فيه المدعوين فجأة دون سبب واضح.

وقد نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الفيديو الذي يظهر سيدة تسحب سكينًا من إحدى الطاولات وتبدأ بتهديد المدعوين به والصراخ في وجوههم.

هذا وأثار هذا الهجوم رعب المدعوين، فيما تمكن رجل من الإمساك بالسيدة والسكين التي بيدها، واقترب آخر وأمسكها من شعرها، وهو ما جعل السيدة أكثر غضبا، فأمسكت بسكين آخر وواصلت تهديدها غير المبرر، لكن آخر أفلح بأخذ السكين منها وتم طردها خارج قاعة الزفاف.

ولم توضح الصحيفة سبب هجوم المرأة، أو مكان وزمان الواقعة، لكنها أشارت إلى أن الفيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل وأثار جدلا كبيرا.