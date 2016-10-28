10 آلاف شاب صيني يتقدّمون لوظيفة “استقبال” لحزب سياسي

لندن ـ تقدم قرابة 10 آلاف من الشباب الصيني لإجراء مقابلة بعد إعلان حزب سياسي صيني عن فرصة عمل لموظف استقبال للحزب حاصل على مؤهل جامعي، وتراوحت أعمار المتقدمين بين 18 و40 عاماً.

وعلى حد تعبير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن وظيفة “موظف في مكتب الاستقبال للجنة المركزية للرابطة الديمقراطية الصينية” ستصبح الوظيفة الأكثر تنافساً وجذباً للصينيين عام 2017، فخلال الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري تقدم 9837 مرشحاً للوظيفة التي توجد في قلب العاصمة بكين.

وفسر أحد المتقدمين للوظيفة الذي سجل فيها ما يفوق عن 1.3 مليون شخص للصحيفة، سبب شغف الكثير لتولي هذه الوظيفة وغيرها من الوظائف الحكومية، قائلاً إن الوظائف الحكومية تتميز بأنها سهلة وبسيطة ورواتبها والرعاية فيها جيدة.