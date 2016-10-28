الأهلي السعودي يثور بعد تسريب خطاب رئيسه

جدة ـ أصدر النادي الأهلي السعودي والخطوط الجوية السعودية بياناً مشتركاً حول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما حدث على رحلة الخطوط رقم 1127 القادمة من الإحساء إلى جدة، عقب مباراته مع هجر في دور الثمانية لكأس ولي العهد.

وشدد الطرفان على العلاقة الطيبة بينهما، وذلك لإنهاء أزمة تسريب خطاب تعهد فيه رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي بعدم تكرار ما حدث على متن الرحلة المشار إليها.

جاء ذلك البيان ردًا على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تداولوا خطاباً مسرباً بتوقيع رئيس النادي الأهلي أحمد المرزوقي يتعهد فيه لقائد الرحلة بعدم تكرار ما حدث من أحد لاعبي الأهلي على متن الطائرة، وهو الذي فجر غضب الكثير من الجماهير ومسؤولي الإدارة.

وكشف مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي ماجد الفهمي، في لقاء تليفزيوني أن ما حدث على متن تلك الرحلة، كان سوء تفاهم بين أحد اللاعبين وأحد مضيفي الطائرة، انتهى بكتابة رئيس النادي تعهداً بعدم تكرار هذا الأمر حتى تواصل الطائرة رحلتها إلى جدة .

وأكد البيان الصادر أن ما حدث على متن الرحلة المشار إليها عولج في حينه، وسيتم التحقيق في واقعة تسريب الخطاب وتوقيع العقوبات بحق من قام بذلك.