حديث كريستيانو رونالدو عن الأعداء ليس جديدًا

لندن ـ ألقت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الضوء على تصريحات كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد، والتي قال فيها إنه بحاجة إلى كارهين وأعداء لأنهم يمثلون الدافع بالنسبة له.

وقالت الصحيفة “هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها هذا التصريح، رونالدو يعيش البداية الأسوأ له مع ريال مدريد هذا الموسم”.

وأضافت “رسالة رونالدو ليست جديدة، في حديثه إلى مجلة نيويورك تايمز عام 2015، قال إن الكارهين يمثلون الدافع له، وأنه يحتاج لأعداء”.

وتابع رونالدو، خلال حواره في 2015 “عندما ألعب يبدأون في الصراخ كلما لمست الكرة، هذا الأمر بدأ وأنا في الـ 18 من عمري، هذا لا يمثل أي مشكلة لي”.

وتابعت موندو ديبورتيفو، أن رونالدو تحدث عن الأعداء أيضًا في 2009، لمجلة so footالفرنسية وقال “هناك الكثير ممن يكرهونني، لكن من يحبني أكثر، أحب إطلاق صافرات الاستهجان ضدي، أود رؤية الكراهية في عيونهم”.