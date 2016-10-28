لبنان: اغلاق المدارس والجامعات الاثنين المقبل تزامناً مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

بيروت- د ب أ- أعلن وزير التربية اللبناني الياس بو صعب الجمعة عن إغلاق المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد والجامعات يوم الاثنين المقبل تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلن بو صعب في مؤتمر صحفي بعد لقائه سفراء الدول المانحة، عن “إقفال المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد والجامعات يوم الاثنين المقبل تزامنا مع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اللبناني، ظهر الاثنين المقبل، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، ومن المتوقع أن ينجح المجلس في انتخاب رئيس جديد للبلاد.