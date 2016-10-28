مقتل واصابة 5 عراقيين اثناء تفتيش منزل مفخخ غربي العراق

الرمادي- د ب أ – أعلن مصدر عسكري عراقي الجمعة، مقتل واصابة خمسة جنود اثناء تفتيش منزل مفخخ في قضاء الرطبة.

وقال المصدر، إن “قوة من الجيش العراقي دخلت الى منزل وسط القضاء الرطبة، لغرض تفتيشه فانفجر المنزل بشكل مفاجئ على القوة العسكرية، ما اسفر عن مقتل جنديين اثنين واصابة ثلاثة آخرين بجروح وتدمير المنزل بالكامل”.

وشهد قضاء الرطبة الذي يقع على مفارق الطرق بين العراق والأردن والمملكة العربية السعودية وسوريا، الى هجمات عنيفة من قبل تنظيم الدولة الاسلامية حيث نجح في اقتحام بعض مناطقه، الا ان القوات العراقية نجحت في طردهم قبل عدة ايام.