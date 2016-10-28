ستولتنبرغ : لا نريد حرب باردة جديدة

أنقرة - الأناضول – ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف لا يريد حرب باردة جديدة مع روسيا.

وذكر ستولتنبرغ في تصريحات لقناة بي بي سي البريطانية الجمعة، عقب اجتماعات وزراء دفاع الحلف، في العاصمة البلجيكية بروكسل، بأنّ الناتو لا يريد مواجهة مع روسيا، ولا يراها كتهديد.

وأشار أمين عام الحلف، إلى أن خطة نشر 4 آلاف جندي للحلف شرقي أوروبا، ليس الهدف منه تأجيج الصراع مع روسيا بل منع وقوعه.

تجدر الإشارة أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في الكلمة التي ألقاها الخميس، خلال منتدى “فالداي” الحواري في مدينة سوتشي الروسية، بأنَّ حلف شمال الأطلسي تأسس في فترة الحرب الباردة، ولم يستطع التكيف مع الظروف الدولية الراهنة”.

وأشار الرئيس الروسي بأن بلاده لا تخطط لضرب أحد عسكرياً، وأوضح أنَّ مثل هذه التصريحات تتيح للناتو حشد قواتها على الحدود الروسية، وضم مزيد من الدول للحلف.

وكان ستولتنبرغ صرح يوم أمس، بأن الحلف “يشعر بالقلق حيال تصرفات” روسيا، وأشار إلى أهمية الحوار معها في الفترة التي تشهد العلاقات توتراً كبيراً.