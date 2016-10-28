لافروف: لا بديل عن الحل السياسي للأزمة السورية

موسكو - رويترز – قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة، إن فرض عقوبات غير مشروعة على سوريا سيضر السكان المدنيين وإنه لا بديل عن الحل السياسي للحرب الأهلية السورية.

وقال لافروف بعد محادثات مع نظيريه السوري والإيراني في موسكو، إن سوريا بحاجة إلى خطة مارشال على غرار الاتفاق الغربي لمساعدة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف، ان العملية التي تقودها الولايات المتحدة لتحرير مدينة الموصل العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية قد تؤثر كثيراً على ميزان القوى في سوريا.