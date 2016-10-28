مجلس التعاون الخليجي يدين محاولة الحوثيين استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي

الرياض- د ب أ – أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة، ما وصفه بـ “محاولة جماعة الحوثي وصالح استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي”.

وقال عبداللطيف بن راشد الزياني امين عام المجلس في بيان الجمعة: إن “دول مجلس التعاون تعتبر هذا الاعتداء الغاشم الذي ضرب بعرض الحائط حرمة هذا البلد مهبط الوحي، وقبلة مليار ونصف مسلم حول العالم، استفزازاً لمشاعر المسلمين واستخفافاً بالمقدسات الاسلامية وحرمتها” حسبما نقلت عنه وكالة الانباء الإمارتية (وام).

وأكد ان هذا “الاعتداء يعد دليلاً بارزاً على امعان جماعة الحوثي وصالح في تجاوزاتها ورفضها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة والجهود الحثيثة للتوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية”.