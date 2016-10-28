قطر تدين استهداف الحوثيين لمكة بصواريخ باليستية

الدوحة – “القدس العربي” من سليمان حاج ابراهيم – أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف الميلشيات الحوثية ، مكة المكرمة بصاروخ باليستي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن اطلاق صاروخ باتجاه مكة المكرمة، يعد اعتداءً سافراً على حرمة هذا البلد والمقدسات الإسلامية، واستفزازاً لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

كما اعتبرت الخارجية في بيانها هذا الإعتداء، دليلاً واضحاً على استمرار تجاوزات الميليشيات الحوثية، ورفضها الالتزام بقرارات المجتمع الدولي، والمساعي القائمة لتطبيق الهدنة، ويعيق كافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأكد البيان موقف دولة قطر الثابت الداعم للمساعي الدؤوبة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن و السلم، وجهودها المبذولة لتحقيق السلام في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات الأمم المتحدة ومنها القرار 2216.

من جانبه استنكر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الحدث وقال في تغريدة له في موقع تويتر ان ‏”الاعتداء السافر على مكة المكرمة و التطاول على المقدسات الإسلامية خيانة لله تعالى أولاً و لدينه، قبل أن يكون لأمن و استقرار المنطقة.”