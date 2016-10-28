بيان للتحالف: الحوثيون يطلقون صاروخاً باتجاه مكة

الرياض - رويترز – قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن جماعة الحوثيين في اليمن أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه مكة المكرمة يوم الخميس.

وأضاف البيان، أن قوات التحالف دمرت الصاروخ على بعد 65 كيلومتراً من مكة دون وقوع أضرار، وردت باستهداف موقع إطلاق الصاروخ في اليمن.

وأكد الحوثيون في بيان نشرته وكالة أنباء سبأ التابعة لهم إطلاق صاروخ من الطراز بركان-1 على السعودية. لكنهم قالوا إنه استهدف مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وهو أشد مطارات المملكة زحاماً.