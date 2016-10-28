ماليزيا تشتري سفناً حربية من الصين في ضربة للولايات المتحدة

مانيلا - رويترز – قالت وزارة الدفاع الماليزية في حساب على فيسبوك، إن ماليزيا ستوقع عقداً لشراء سفن حربية من الصين، عندما يزور رئيس وزرائها نجيب عبد الرزاق بكين الأسبوع المقبل.

وكان نص خطاب سيلقيه وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين يتعلق بالموضوع قد نشر على فيسبوك يوم الثلاثاء، لكن النص حذف لاحقاً بعدما طلب من المتحدث باسم وزارة الدفاع الماليزية التعليق.

وإذا تم شراء السفن التي تستخدم في أعمال الدورية، فستكون أول صفقة دفاعية كبيرة مع بكين كما يأتي وسط توترات متزايدة في بحر الصين الجنوبي، وبينما تتنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ الجمعة، إنه “لا دراية له بتفاصيل الموضوع.” لكنه قال في إفادة صحافية يومية إن الصين وماليزيا “تستمران في التعاون والاتصال بانتظام في جميع المجالات.”

وتوترت علاقات ماليزيا مع الولايات المتحدة بعد أن أقامت وزارة العدل الأمريكية دعاوى، فيما يتعلق بتحقيق في غسل الأموال في صندوق (1إم.دي.بي) الحكومي الذي أسسه نجيب وأشرف عليه بصفته رئيس المجلس الاستشاري للصندوق.

وسيتوجه نجيب إلى الصين يوم الأحد في زيارة تستغرق أسبوعاً.