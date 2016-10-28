كولومبيا: ارجاء الحوار مع جيش التحرير الوطني حتى الإفراج عن رهينة

كيتو- أ ف ب – أرجأت كولومبيا بدء حوار السلام الذي كان مقرراً الخميس في كيتو مع “جيش التحرير الوطني”، لإنهاء نزاع مسلح مستمر منذ اكثر من نصف قرن، حتى الإفراج عن رهينة تحتجزه حركة التمرد هذه.

وقال الرئيس خوان مانويل سانتوس في بوغوتا، “أعطيت فريق المفاوضين مع جيش التحرير الوطني تعليمات لوقف رحلتهم الى كيتو”.

وأضاف ان الحوار الرسمي “مع هذه المجموعة يبقى متوقفاً حتى الإفراج عن اودين سانشيز″ النائب السابق الذي سلم نفسه في نيسان/ابريل الى حركة التمرد، في مقابل الإفراج عن شقيقه المريض الذي خطف قبل حوالى ثلاث سنوات.

وكان من المقرر ان تبدأ المحادثات هذا الخميس في متحف لا كابيلا دل هومبري في كيتو. لكن جيش التحرير الوطني لم يف بالتزامه الإفراج مسبقاً عن هذه الرهينة، المحتجزة في مديرية شوكو على ساحل المحيط الهادىء التي تضررت كثيراً ومن الصعب الوصول اليها.

الا ان رئيس مفاوضي الحكومة خوان كاميلو ريستريبو قال بعد ذلك، ان “اللجنة الدولية للصليب الاحمر أبلغته ان عملية الإفراج عن (اودين سانشيز) قد بدأت”.

وقد احتج جيش التحرير الوطني على تعليق بدء الحوار، موضحاً في تغريدة تحمل توقيع رئيس المفاوضين القيادي بابلو بلتران، انه “كان يحاول برمجته في الايام المقبلة”.

وستفتح هذه المفاوضات جبهة ثانية لسانتوس على صعيد التزامه طي صفحة حرب أهلية أسفرت عن مئات آلاف القتلى والمفقودين منذ ستينات القرن الماضي.

وكان يفترض ان تلي توقيع اتفاق تاريخي مع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك)، أبرز حركات التمرد في البلاد. لكن المفاجأة تمثلت برفض المواطنين هذا الاتفاق خلال استفتاء الثاني من تشرين الاول/اكتوبر.

- الرهائن أساس حوار السلام -

وجد حائز جائزة نوبل للسلام هذه وفرقه أنفسهم مضطرين لاستئناف المفاوضات مع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا، في كوبا، واجراء مفاوضات ايضاً مع جيش التحرير الوطني في الاكواردو، احد البلدان الضامنة لهذا الحوار.

وقال فريدريك ماسي خبير النزاعات المسلحة في جامعة اكسترنادو في بوغوتا، “بالطريقة نفسها كما حصل مع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا في البداية (…) التعثر في العملية مع جيش التحرير الوطني، هو انعدام الثقة بين الوفدين”.

ويجمد موضوع المحتجزين لدى “جيش التحرير الوطني” الذين لا يعرف عددهم الدقيق، منذ اذار/مارس هذه المفاوضات الرسمية التي سبقتها مشاورات سرية استمرت اكثر من سنتين ونصف.

ومن فنزويلا، الضامن الآخر مع البرازيل وتشيلي وكوبا والنروج للمفاوضات، أعلن الاطراف في 10 تشرين الاول/اكتوبر ان الحوار سيبدأ في 27، وان المحادثات الرسمية ستجرى ابتداء من الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، خلال 22 جلسة.

وستعقد اولى هذه الجلسات في الاكوادور.

وقد اتفق الاطراف آنذاك على بذل كل المساعي “لإيجاد بيئة مؤاتية للسلام”، وتعهد جيش التحرير الوطني بالإفراج عن الرهائن لديه “بدءاً بملفين قبل 27 تشرين الاول/اكتوبر”.

وظهرت هذه الحركة المتمردة التي يبلغ عدد عناصرها 1500، في 1964، بعيد القوات المسلحة الثورية في كولومبيا التي يبلغ عديدها 5765 عنصراً مسلحاً. واذا كانت القوات المسلحة الثورية ماركسية وتطالب باصلاح زراعي، يستوحي جيش التحرير الشعبي الثورة الكوبية والتيار الكاثوليكي للاهوت التحرير، ويفضل الاشراف على موارد البلاد.

لكن القوة الأقل لجيش التحرير الشعبي الذي يمول نشاطاته من عمليات الخطف في مقابل الحصول على فديات، بالاضافة الى المخدرات والمناجم السرية، ليست مرادفاً لمفاوضات اسهل. وقد اخفقت اربع محاولات سابقة منذ الثمانينيات.

تورط في النزاع الكولومبي المسلح على امتداد عقود حركات تمرد اخرى يسارية متطرفة وميليشيات عسكرية يمينية متطرفة سرح عناصرها منذ ذلك الحين، والقوات المسلحة، وأسفر عن أكثر من 260 الف قتيل و45 الف مفقود و6،9 ملايين مهجر.