إسرائيل تعتزم إطلاق اسم بيريز على مفاعل ديمونا النووي

القدس- الأناضول – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن المفاعل النووي الإسرائيلي في مدينة ديمونا(جنوب) سيحمل اسم الرئيس الراحل شمعون بيريز.

ولفت نتنياهو خلال حفل تأبيني أقيم الجمعة عند ضريح بيريز في القدس الغربية، “لقد كان شمعون بيريز هو السبب الرئيس في إقامته”(مفاعل ديمونا).

وأضاف، وفقاً لما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة(رسمية)، “أود أن أعلن بأنني طلبت إطلاق اسم شمعون بيريز على معهد الأبحاث النووية بديمونا”، دون أن يشير إلى الجهة التي طلب منها أو الإجراءات اللاحقة.

وتابع نتنياهو “إن مساهمة بيريز في إقامة المفاعل النووي كانت مميزة وخاصة وأن هذا المفاعل يحفظ وجودنا ويحمي مستقبلنا”، وفق تعبيره.

وشرعت إسرائيل، بمساعدة فرنسية، بإقامة مفاعل ديمونا في عام 1958 وبدأت العمل فيه أوائل الستينيات من القرن الماضي.

وترفض إسرائيل الكشف عن النشاطات التي تقوم بها في المفاعل النووي ولكن تقارير غربية نشرت على مدى سنوات طويلة ماضية إلى امتلاك إسرائيل أسلحة نووية متعددة.

وتوفي الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمعون بيريز، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد نقله إلى المستشفى، إثر إصابته بجلطة دماغية.

وعلى الرغم مما عُرف عنه عالمياً بأنه “رجل سلام” وحصوله على جائزة نوبل للسلام مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحق رابين والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 1994، إلا أن أطرافاً فلسطينية وعربية تصفه بأنه “قاتل للأطفال” في “مجزرة قانا” جنوبي لبنان عام 1996، وأيضاً من مهندسي العدوان الثلاثي (إسرائيل، بريطانيا، فرنسا) على مصر عام 1956.