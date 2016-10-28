شتاينماير يبحث في فيتنام أوضاع حقوق الانسان

برلين - د ب أ – يتوجه وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى فيتنام السبت، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يلتقي شتاينماير في العاصمة هانوي رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك.

ومنذ سياسة الانفتاح التي بدأتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، نما الاقتصاد الفيتنامي بسرعة كبيرة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر، ما يحدث فى فيتنام بأنه “أحد أكبر قصص النجاح في آسيا”.

ومن المقرر أن تدور المحادثات في هانوي حول أوضاع حقوق الإنسان في فيتنام، والخلاف مع الصين حول عدة جزر في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية فإنه من المفترض ألا يكون هناك “أي محظورات” خلال طرح هذه الموضوعات.

ومن المقرر أن يزور شتاينماير مدينة هو تشي منه جنوبي البلاد.

ويرافق شتاينماير خلال زيارته وفد ثقافي واقتصادي. ومن المنتظر أن يعود الوزير إلى برلين يوم الأربعاء المقبل.