السفارة الأمريكية بنواكشوط تحذّر رعاياها من هجمات “إرهابية” محتملة

نواكشوط - الأناضول – حذّرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بنواكشوط، رعاياها من هجمات قالت إنها قد تستهدفهم بالعاصمة الموريتانية.

وقالت السفارة في إنذار وجهته لرعاياها نشرته على موقعها على الإنترنت، إنها توصلت إلى معلومات تفيد بأن جماعات إرهابية(لم تسمّها) تخطط لشن هجمات تستهدف الرعايا الأمريكيين بنواكشوط.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن “هذه المعلومات تأتي في وقت أصدر فيه تنظيم الدولة الاسلامية تعليمات من العراق وسوريا لعناصره بشن هجمات على الرعايا الأمريكيين في العالم”، وفق نص البيان.

ودعت السفارة رعاياها بنواكشوط، لاتخاذ إجراءات شخصية والاعتماد على حراسة واتخاذ مزيد من الحيطة والحذر.

واعتقلت السلطات الموريتانية منتصف يوليو/تموز 2016، خلية متهمة بالانتماء لـ”الدولة”، تضم 11 شخصاً، تمت تحويلهم للسجن عقب التحقيق معهم، وفق تقارير إعلامية.

لكن الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، نفى خلال مؤتمر صحافي عقده، في 22 سبتمر/أيلول الماضي، وجود خلية تابعة لـ”الدولة”، على أراضي بلاده.

وأشار ولد الشيخ، إلى أن من تم القبض عليهم وإحالتهم للعدالة مجرد “هواة وممتعضين”.

ولم يسبق لـ”الدولة”، أن أعلن عن وجود فرع له بموريتانيا، كما لم يسبق له أن نفذ أي عمليات داخل أراضيها.

وأكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في خطاب سابق له، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عدم وجود أي مواطن موريتاني في صفوف “الدولة”.

وأضاف ولد عبد العزيز، أن نواكشوط نفذت خطة محكمة لمواجهة الإرهاب في البلاد.

وفي 2009، لقي مواطن أمريكي حتفه بنواكشوط، واتهم فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بالوقوف وراء العملية.

جدير بالذكر، أن فرع “الدولة” في الساحل والصحراء، بقيادة عدنان أبو الوليد الصحراوي، ينشط في منطقة الساحل التي تعد موريتانيا واجهتها الغربية.