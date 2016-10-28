بلير يدعو إلى إجراء استفتاء ثانٍ حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

بريطانيا – الأناضول – دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير، الجمعة، إلى إجراء استفتاء ثانٍ حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بلير، في حواره مع إذاعة “بي بي سي” البريطانية، بأن آثار الخروج ستكون “كارثية” على البلاد.

ودعا أنصار البقاء في الاتحاد إلى “الدفع بقوة في ذلك الاتجاه”، دون أن يشير إلى طريقة ذلك الدفع.

وصوت 51.9% من البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في استفتاء أجري في يونيو/حزيران 2016.

يذكر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تداعيات اقتصادية عليها، حيث نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية، في 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري، عن تقارير حكومية مسربة، بأن لندن ستتكبد خسائر تقدر بـ66 مليار جنيه استرليني سنوياً (80.45 مليار دولار)، بواقع خسارة قد تبلغ 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، جراء خروجها من الاتحاد.