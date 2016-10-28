قيادي حوثي ينفي اطلاق صاروخ نحو مكة ويتهم السعودية بمحاولة استمالة تعاطف المسلمين

صنعاء - د ب أ – نفى محمد البخيتي، عضو المكتب لسياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، الجمعة، إطلاق صاروخ نحو مكة المكرمة.

وقال البخيتي، “نحن لا نستهدف المدنيين السعوديين، وبالتالي لا يمكن أن نستهدف الأماكن المقدسة”.

وأكد البخيتي أنهم يستهدفون فقط المواقع العسكرية في عمق الأراضي السعودية، “في إطار الدفاع عن النفس ومواجهة العدوان”.

وأشار البخيتي إلى أن الهدف من تلك الادعاءات التي وصفها “بالكاذبة”، هو “استمالة تعاطف البسطاء من المسلمين، والمجتمع الدولي”.

وأضاف، أنه “بعد أن كشفت جرائم السعودية بحق اليمنيين ما أدى إلى تعاطف عالمي نحو اليمن، ها هي السعودية تستخدم مثل هذه الادعاءات للفت الاهتمام نحوها”.

وتابع “السعودية هي التي تشوه الدين الإسلامي سواء بعلاقتها بتمويل الجماعات الإرهابية أو فيما يتعلق بجرائمها في اليمن”.

وكانت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، قد اتهمت الخميس، الحوثيين بإطلاق صاروخ نحو منطقة مكة المكرمة، مشيرة إلى أنها اعترضت الصاروخ دون أن يتسبب بأي اضرار.