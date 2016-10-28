مقتل شخص واصابة آخر جراء انفجار شمالي شرق العاصمة المصرية

القاهرة- (د ب ا): قتل شخص واصيب آخر جراء انفجارعبوة لدى مرور سيارات تابعة لقوات الأمن شمال شرق العاصمة المصرية القاهرة، بحسب مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية.

وقال المسؤول، بحسب الموقع الالكتروني للوزارة، ان عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت الجمعة كانت متواجدة على جانب الطريق بشارع جسر السويس بمنطقة عين شمس أثناء مرور سيارات تابعة لقوات الامن، دون وقوع خسائر بين القوات.

واضاف ان الإنفجار أسفر عن إصابة إثنين من المواطنين تصادف مرورهما وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج حيث توفى أحدهما متأثراً بإصابته.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.