نائب رئيس الحكومة اليمنية يتهم الحوثيين بالسعي لحرب اقليمية

صنعاء- د ب أ- اتهم عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الحكومة اليمنية، الجمعة، الحوثيين بالسعي لحرب اقليمية تنفيذاً لمخططات معادية للعرب والمسلمين.

وقال المخلافي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “‏مليشيا الحوثي وصالح تسعى لحرب إقليمية تنفيذا لمخططات معادية للعرب والمسلمين وتثبت ان لا حرمات ولا مقدسات لدى عصابات الانقلاب الاجرامية”.

وأضاف “‏التصعيد الذي مارسه الانقلابيون وآخرها ضرب الصواريخ على مكة المكرمة يكشف ان المليشيا مجرد اداة في يد ايران وأنها اداة لتدمير اليمن وأشقائها”.

وكانت قوات التحالف العربي، قد اتهمت الحوثيين بإطلاق صاروخ بالستي نحو منطقة مكة المكرمة، في حين نفى الحوثيون ذلك مشيرين إلى أنها “ادعاءات كاذبة ومحاولة من السعودية لاستمالة تعاطف المسلمين”.