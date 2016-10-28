شيرين رضا: لا أحتاج رجل في حياتي بعد عمرو دياب

القاهرة ـ كشفت الفنانة المصرية شيرين رضا لأول مرة بعض الاسرار المتعلقة بحياتها الشخصية، والتي لم تتحدث عنها مسبقًا.

شيرين رضا قالت إنها بدأت التدخين في سن الـ13، حيث جربته مع صديقات لها، وكذبت على والدتها عندما سالتها لتتجنب غضبها، ولكنها عرفت بعد ذلك من رائحتها.

الفنانة المصرية اشارت إلى أن الزواج لا يناسبها ولا يتفق مع شخصيتها، ووصفته بأنه ارهاق شديد للمرأة يتطلب منها الالتزام بأشياء لا تريدها، وأكدت أنها جربته مرتين وفشلت وهي في سن الـ26 ولن تعيد التجربة.

شيرين نفت وجود أي علاقة بينها وبين الفنان أحمد الفيشاوي، وأكدت أنه مجرد صديق لها، وقالت خلال برنامج “الستات مبيعرفوش يكدبوا”، إنها مازالت تتمسك بعلاقتها بأصدقائها الرجال ولم تنهيها عند زواجها.

الفنانة المصرية قالت إنها لا تهتم بجمالها، وفسرت أن هذا الجمال سبب لها العديد من المشكلات وهي في سن صغير، وعانت كثيرا من غيرة صديقاتها، وخوفهن على أزواجهن منها.

شيرين تحدثت عن علاقتها بالفنان عمرو دياب وقالت إن الزواج تم بعد قصة حب بينهما ووافقت عليه، وكذلك اختارت أن تنجب منه، وهي التي اختارت بعد ذلك أن تنفصل عنه ومازالت محتفظة بصداقته.