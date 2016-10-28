مي عز الدين ترد على كندة علوش: احنا مش رايحين الشغل علشان نتصاحب

القاهرة ـ ردت الفنانة المصرية مي عز الدين، على تصريح زميلتها الفنانة السورية كندة علوش، التي مثلت معها مسلسل “غزل البنات”، والذي أكدت فيه أنهما ليسا صديقتين

مي عز الدين، قالت خلال استضافتها في برنامج “ست الحسن”، مع الإعلامية شيريهان ابو الحسن، على فضائية ONE: “مثلت معي في غزل البنات، وهي هادئة وتركز في عملها مثلي ولا تتعبني في العمل، وفعلا نحن لسنا صديقتين فقط نحن كنا في عمل ولم نأتي لنتصاحب”.

وأكّدت مي عز الدين، أنهما لم يدخلا العمل لكي يكونوا صداقات، وهذا عمل ممكن ينتج عنه صداقات في بعض الأوقات.