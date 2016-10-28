روسيا ترغب في التعاون مع العراق لمنع مقاتلي تنظيم الدولة من الهرب إلى سوريا

موسكو- أ ف ب- صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن روسيا ترغب في التعاون مع العراق لمنع مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية المتجمعين في الموصل، من الهرب الى سوريا.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي بعد لقاء نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والسوري وليد المعلم “لدينا مصلحة في التعاون واتخاذ إجراءات مع زملائنا العراقيين لمنع انسحاب ارهابيي الموصل إلى سوريا مع اسلحتهم”.

واضاف “من المهم” لروسيا منع انسحاب من هذا النوع لانه “سيؤدي بالتأكيد إلى تدهور خطير في الوضع في سوريا”.

وتابع ان موسكو ستناقش هذه المسألة مع واشنطن والدول الاخرى في التحالف الدولي التي تدعم القوات العراقية في هجومها لاستعادة الموصل ثاني مدن العراق وآخر أكبر معقل للجهاديين في هذا البلد.

وتقدر القوات الأمريكية عدد المسلحين في مدينة الموصل بين 3500 وخمسة آلاف مسلح اضافة إلى ألفين آخرين في مناطق حول المدينة.

وبدأت القوات العراقية والمقاتلون الاكراد (البشمركة) في 17 تشرين الاول/ اكتوبر، بدعم من التحالف الدولي هجوما لاستعادة الموصل التي سقطت بأيدي مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في حزيران/ يونيو 2014.

وعبر الجيش الروسي الاسبوع الماضي عن قلقه حيال هذا الهجوم مؤكدا انه يجب الا يؤدي إلى “طرد ارهابيي الدولة الاسلامية” من العراق الى سوريا.