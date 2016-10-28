مليونير يوصي بنصف ثروته لسكرتيرته

روما ـ ورثت سكرتيرة مليونير إيطالي نصف ثروته، بعدما أوصى بذلك قبل وفاته في آخر الشهر الماضي بمدينة ميلانو الإيطالية عن عمر ناهز 90 عاما.

وأوصى برناردو كابروتي لجيرمانا كيودي بمبلغ 75 مليون يورو، ما يعادل نصف ثروته، فيما ترك لأبنائه الخمسة النصف الآخر ليقتسموه بالتساوي بينهم.

وعملت السكرتيرة مع المليونير الإيطالي مدة 48 سنة متواصلة، أنشأ بمساعدتها خلال هذه السنوات سلسلة محلات سوبر ماركت الشهيرة “إسلونجا”.

وأراد كابروتي أن يعبر لسكرتيرته عن شكره الخالص من خلال المبلغ الذي أوصى لها به، حسبما ما كتب في الوصية.

وكان قبل وفاته قد أهدى زوجته جوليانا ألبرا وابنتهما مارينا 70% من أسهم مؤسسته سلسلة محلات السوبرماركت في إيطاليا، وأهدى نسبة 30% المتبقية إلى 2 من أبنائه من زوجته الأولى.