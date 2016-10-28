اعتاد سماع الضجيج ليلاً فاكتشف طفلاً غريباً في منزله

لندن ـ بعد أن اعتاد سماع ضجيج في غرفة الجلوس كل ليلة، قرر رجل أن يثبت كاميرا مراقبة في غرفة الجلوس، ولدى مشاهدته لتسجيلات الكاميرا أصيب بالذهول والرعب مما شاهده وفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ظن الرجل بأن الضجيج الذي يسمعه كل ليلة في غرفة المعيشة هو بسبب حيوانات دخيلة أو بفعل لصوص، ولكنه لم يتوقع بأن يكون السبب في ذلك طفل “مسكون”.

ويظهر مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة في تمام الساعة الثالثة ليلاً، صبياً صغيراً يتسلق الأرائك ويقوم بتمارين رياضية.

وأثار مقطع الفيديو الذي حصل على عدد مشاهدات كبير وصل إلى 554000 مشاهدة، قلق المتابعين وحيرتهم حيث وردت العديد من التكهنات حول حقيقة الفيديو. وقال أحد المتابعين في تعليق له: “هذا المشهد مرعب للغاية، لم أشاهد مثله طوال حياتي”.

بينما علق آخر “من الواضح بأن الطفل مسكون، لا يوجد أي تفسير آخر”، وكتب مستخدم ثالث “المشكلة بأن صاحب المنزل وزوجته لا يملكان أي أطفال”.