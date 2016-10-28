القوات الحكومية السورية تطوق بلدة خان الشيح في ريف دمشق الغربي

دمشق- د ب أ- سيطرت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون لها الجمعة على مداخل مدينة خان الشيح في ريف دمشق الغربي بعد معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الانباء الالمانية إن “الجيش السوري والقوات الرديفة سيطرت الجمعة على كل مداخل مدينة خان الشيح بعد احكام سيطرتها على الكتيبة الصاروخية وقلعة زاكية ومداجن خان الشيح والان هناك اشتباكات في مزارع خان الشيح ومحور العباسة وذاكية”.

من جانبه قال مصدر اعلامي مقرب من فصائل المعارضة في ريف دمشق الجنوبي لوكالة الانباء الالمانية إن القوات الحكومية سيطرت على الكتيبة الصاروخية الواقعة في منطقة العباسة بالقرب من بلدة زاكية، وذلك بعد تسللها من الفوج 137 وتقدمها باتجاه طريق زاكية لتقطعه بشكل كبير.

واضافت المصادر ان القوات قصفت المناطق التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة بشكل عنيف جداً حيث سقطت مئات القذائف والصواريخ من نوع أرض-أرض بينما ألقت الطائرات المروحية براميل متفجرة على مناطق سيطرة الثوار، وبدء هذا الهجوم بغارات شنتها طائرات روسية فجر الجمعة على منطقة خان الشيح وأن قتلى وجرحى سقطوا من المدنيين”.

وتسيطر فصائل المعارضة على منطقة خان الشيح والبلدات المجاور لها منذ نهاية عام 2012 وقد استعادت القوات الحكومية منذ ايام بلدة الدرخبية شمال شرق خان الشيح.