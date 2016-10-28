شركة تهدي موظَّفيها شققاً وسيارات ومجوهرات

القاهرة ـ من جديد يقوم أحد أثرى أثرياء الماس الهنود بتوزيع مئات الشقق والسيارات على موظفيه مكافأة لهم على جهودهم المبذولة لتحقيق أهداف الشركة.

سافجيباي دولاكيا يدير شركة تصدر الماس في مدينة سورات المزدهرة الواقعة على الساحل الغربي الهندي، وقد أعلن أن شركته ستوزع 1260 سيارة و400 شقة سكنية وقطع مجوهرات لموظفيه احتفالاً بقدوم عيد ومهرجان “ديوالي” الهندوسي الذي يحل عطلة نهاية هذا الأسبوع، بحسب ما نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية، الجمعة.

يقول دولاكيا صاحب شركة “هاري كريشنا” Hare Krishna لتصدير الماس “هدفنا أن يكون لكل موظف بيته وسيارته الخاصة خلال الأعوام الـ5 القادمة، لذلك قررنا تقديم سيارات وشقق ومجوهرات للموظفين”.

وقال إن الجوائز جاءت تقديراً للأداء المتميز والتفاني في العمل الذي أبداه الموظفون طيلة الأعوام الـ5 الماضية.

وتنفق الشركة مبلغ 7 ملايين دولار أمريكي ضمن برنامج الولاء للشركة كي تكافئ عدداً غير محدد من الموظفين البالغ إجمالي عددهم 5500 موظف.

ويتلقى معظم الموظفين هدايا من رؤساء عملهم بمناسبة عيد “ديوالي” الذي هو مهرجان الأضواء، لكن الهدايا عادة ما تكون صناديق من الحلوى الهندية.

أما دولاكيا فتصدرت أخباره العناوين لتوزيعه هدايا قيّمة لموظفيه منذ عام 2012 عندما قدم سيارات لـ3 موظفين على أدائهم.

وفي برنامج عام 2014 قام رب العمل الكريم المعطاء بتوزيع 491 سيارة و207 شقق على موظفيه.

وسوف تستثني الشركة من حصلوا على جوائز في الأعوام الماضية من برامج مكافآتها الجديدة.

وتعد شركته واحدة من الشركات الهندية الرائدة في عالم صقل الماس بمدينة سورات الماسية، وتصدر ماسها إلى 75 دولة.