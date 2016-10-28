الأمن التونسي يكشف عن مخزن أسلحة يضم صواريخ في بن قردان

تونس- د ب أ- أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة أنه تم الكشف عن مخزن للأسلحة بمدينة بن قردان جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب كشفت الجمعة عن وجود مخزن للأسلحة بجهة بن قردان يحتوي على 14 صاروخا كانت قد أخفيت بإحكام تحت الأرض.

ولم تذكر الوزارة نوع الصواريخ وأشارت إلى أن عمليات البحث الأمنية متواصلة لمزيد من التحقيق في الموضوع.

وكانت المدينة القريبة من الحدود الليبية وأحد المعاقل الرئيسية للجماعات السلفية المتشددة، قد شهدت محاولة للاستيلاء عليها من قبل مسحلي تنظيم “داعش” المتطرف في آذار/ مارس الماضي.

وصدت قوات الأمن والجيش الهجوم المباغت للمسلحين عبر معارك شوارع غير مسبوقة انتهت بمقتل أكثر من 40 وأسر عدد آخر من المسلحين بينما سقط في صفوف الأمن 13 عنصرا وستة مدنيين.