روسيا ترسل المدمرة سميتليفي إلى سوريا

موسكو ـ رويترز ـ قالت صحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية الروسية إن روسيا أرسلت اليوم الجمعة المدمرة سميتليفي التابعة لقواتها البحرية إلى سوريا للانضمام الى مجموعتها القتالية الموجودة هناك لأشهر قليلة.

وأضافت الصحيفة أن المدمرة غادرت ميناء سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم اليوم وسط احتفاء كبير.

وقالت روبتلي -وهي وكالة لاخبار الفيديو تمولها الحكومة الروسية- إن المدمرة ستتوجه أولا إلى ميناء بيريه اليوناني للمشاركة في حدث مرتبط بالعام الثقافي الروسي-اليوناني.

وأضافت أن سميتليفي ستغادر بيريه في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.