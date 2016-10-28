قتيل ومصاب في انفجار بالقاهرة

القاهرة ـ رويترز ـ قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن شخصا قتل وأصيب آخر اليوم الجمعة في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفت قوة أمنية في شارع رئيسي بالقاهرة.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتواجه مصر حملة هجمات وتفجيرات من جانب متشددين إسلاميين بقيادة جماعة موالية لتنظيم الدولة الإسلامية تنشط في محافظة شمال سيناء لكن الجماعة أعلنت في السابق مسؤوليتها عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

وفي الأسبوع الماضي اغتيل الضابط الكبير بالجيش العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة الذي خدم في شمال سيناء أمام منزله في ضواحي القاهرة. وأعلنت جماعة متشددة جديدة تسمي نفسها (لواء الثورة) مسؤوليتها عن الهجوم في حساب على تويتر أوقف بعد إعلان المسؤولية مباشرة.

وقالت الداخلية في البيان الذي نشر في صفحتها على فيسبوك إن العبوة الناسفة زرعت على أحد جانبي “شارع جسر السويس بمنطقة عين شمس أثناء مرور أحد الأقوال (التشكيلات) الأمنية.”

وأضافت “لم يسفر الانفجار عن حدوث ثمة خسائر بالقوات بينما أسفر عن إصابة اثنين من المواطنين تصادف مرورهما وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث توفي أحدهما متأثرا بإصابته.”

وتابع البيان “تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.”