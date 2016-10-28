454 مرشحًا يتقدمون لخوض انتخابات البرلمان الكويتي بينهم 15 امرأة‎





الكويت ـ من محمد الغفار ـ أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، غلق باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقرر إجراؤها في 26 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، وأن عدد المتقدمين بلغ 454 مرشحا بينهم 15 امرأة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، وصل الأناضول نسخة منه.

وأضاف البيان أنه “مع إغلاق باب الترشحح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة (2016) ظهر اليوم، فقد بلغ عدد المتقدمين للترشح في الدوائر الخمسة 454 مرشحا منهم 439 من الذكور، و 15 من الإناث”.

وشهد الترشح للانتخابات عودة 19 عضوا من النواب السابقين، والمبطلين من مجلس 2012 عن مقاطعتهم للانتخابات والتقدم بطلبات ترشحهم.

وكانت الادارة العامة للشؤون القانونية (ادارة شؤون الانتخابات) بوزارة الداخلية أعلنت فتح باب الترشح ابتداء من 19 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ليتم إغلاقه اليوم.

تجدر الإشارة أن لكل مترشح الحق في تقديم التنازل إلى إدارة شؤون الانتخابات منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح وتستمر الفترة الى ما قبل سبعة أيام من يوم الانتخابات.

وفي 16 من الشهر الجاري، أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوما بحل مجلس الأمة المكون من خمسين عوضا منتخبا، فضلا عن 16 من أعضاء الحكومة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) حينها بأن المرسوم الأميري يأتي في سياق “الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير؛ الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه”.

وتعد هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013.

وستكون الانتخابات المزمعة سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006؛ وتأتي في وقت تواجه فيها البلاد ضغوطا اقتصادية شديدة جراء التدهور الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل؛ الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرارات صعبة تضمنت تقليص الدعم عن الوقود، وإلغاء بعض المشروعات التنموية. الكويت/محمد الغفار /الاناضول

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، غلق باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) المقرر إجراؤها في 26 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، وأن عدد المتقدمين بلغ 454 مرشحا بينهم 15 امرأة.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، وصل الأناضول نسخة منه.

وأضاف البيان أنه “مع إغلاق باب الترشحح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة (2016) ظهر اليوم، فقد بلغ عدد المتقدمين للترشح في الدوائر الخمسة 454 مرشحا منهم 439 من الذكور، و 15 من الإناث”.

وشهد الترشح للانتخابات عودة 19 عضوا من النواب السابقين، والمبطلين من مجلس 2012 عن مقاطعتهم للانتخابات والتقدم بطلبات ترشحهم.

وكانت الادارة العامة للشؤون القانونية (ادارة شؤون الانتخابات) بوزارة الداخلية أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء المجلس ابتداء من 19 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ليتم إغلاقه اليوم.

تجدر الإشارة أن لكل مترشح الحق في تقديم التنازل إلى إدارة شؤون الانتخابات منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح وتستمر الفترة الى ما قبل سبعة أيام من يوم الانتخابات.

وفي 16 من الشهر الجاري، أصدر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مرسوما بحل مجلس الأمة المكون من خمسين عوضا منتخبا، فضلا عن 16 من أعضاء الحكومة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) حينها بأن المرسوم الأميري يأتي في سياق “الظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير؛ الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه”.

وتعد هذه المرة التاسعة التي يتم فيها حل البرلمان على مدى 40 سنة، حيث سبق حله في سنوات: 1976 و1986 و1990 و2006 و2008 و2009 و2011 و2012 و2013.

وستكون الانتخابات المزمعة سابع انتخابات تُجرى في البلاد منذ عام 2006؛ وتأتي في وقت تواجه فيها البلاد ضغوطا اقتصادية شديدة جراء التدهور الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل؛ الأمر الذي دفعها لاتخاذ قرارات صعبة تضمنت تقليص الدعم عن الوقود، وإلغاء بعض المشروعات التنموية. (الاناضول )