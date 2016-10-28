الأزهر يدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخا بالستيًّا تجاه مكة المكرمة

القاهرة- د ب أ- أدان الأزهر الشريف الجمعة إطلاق المليشيات الحوثية صاروخا بالستيًّا تجاه مكة المكرمة نجحت قوات الدفاع الجوي السعودية في اعتراضه وتدميره على بعد 65 كيلو من المدينة دون وقوع أي أضرار ، وذلك حسبما أعلنت المملكة العربية السعودية.

واكد الأزهر في بيان له نشر على بوابته الإلكترونية رفضه وإدانته الشديدة لهذا التجاوز الخطير والذي استهدف قلب المسلمين وقبلتهم في صلاتهم وأول بيت وضعه الله للناس، مشددا على أن هذا الإجرام الخبيث لا يمكن أن يحدث ممن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان بالله وكتبه ورسله.

وأهاب الأزهر بجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الهيئات العربية والإسلامية المعنية” بتحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الشديد الخطورة على العروبة والإسلام، وأن تبدأ اليوم وليس غدا خطوات جادة لنزع فتيل الفرقة والتنازع والتناحر الذي يستهدف ما تبقى من قوة وشوكة للأمتين العربية والأمة الإسلامية”.

وقال البيان: “على الجميع أن يعلم -قبل فوات الأوان- أنه مستهدف، وأنه لا عاصم اليوم بعد الله إلا القضاء على المنازعات وبواعث الفرقة والشقاق”.