الجيش الروسي يطلب من بوتين استنئاف الضربات الجوية في حلب

موسكو- أ ف ب- اعلن الجيش الروسي مساء الجمعة انه طلب من الرئيس فلاديمير بوتين السماح باستئناف الضربات الجوية في حلب، بعد توقف استمر عشرة أيام، وذلك اثر قيام فصائل اسلامية ومعارضة بشن هجوم على قوات النظام في الاحياء الغربية للمدينة.

وقال الجنرال في هيئة الاركان سيرغي رودسكوي في مؤتمر صحافي “في حين يستمر قتل المدنيين، واستأنف المتمردون القتال ضد القوات الحكومية، طلبنا من القائد الاعلى للقوات المسلحة الروسية استئناف الضربات الجوية في (…) حلب الشرقية”.

وكانت الفصائل المعارضة المسلحة في الاحياء الشرقية لحلب شنت هجوما كبيرا الجمعة على الاحياء الغربية للمدينة لفك الحصار المفروض على احيائها، وقصفت بشكل عنيف الاحياء الغربية ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 15 مدنيا.

وكان الجيش السوري اعلن بدء هجوم واسع على الاحياء الشرقية لحلب في الثاني والعشرين من ايلول/ سبتمبر الا ان النتائج التي حققها كانت محدودة رغم الدعم الروسي.

ومنذ الثامن عشر من تشرين الاول/ اكتوبر اوقفت روسيا قصفها الجوي لحلب في اطار هدنة انسانية كان الهدف منها اجلاء مدنيين وجرحى وسحب المقاتلين الا ان شيئا من هذا لم يحصل.

واضاف الجنرال رودسكوي ان الجيش الروسي “يتخذ كل الاجراءات الهادفة لتأمين الوضع في حلب”، موضحا ان الممرات الانسانية سبتقى مفتوحة كل الوقت وان الباصات وسيارات الاسعاف تبقى جاهزة لاجراء المدنيين والجرحى.

وختم الجنرال الروسي قائلا “نحن جاهزون لبحث كل الاقتراحات الهادفة لتحسين الوضع الانساني في حلب وبينها اقرار (هدنات انسانية) جديدة، لكن شرط الا يكون المقاتلون هم المستفيدون الوحيدون منها”.