إصابة 3 فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة





غزة- الأناضول-أُصيب 3 شبان فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في تجدد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في تصريح وصل “الأناضول”، “إن ثلاثة شبان فلسطينيين أصيبوا بجروح في مناطق سفلية من الجسم خلال مواجهات اندلعت بين مئات الشبان والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة الشرقية”.

وأضاف: “أن سيارات الإسعاف نقلت الشبان الذين أصيبوا بجراح متوسطة، من المناطق الحدودية لمستشفى الشفاء غربي مدينة غزة”.

وأشار القدرة إلى أن شابين أصيبا في المنطقة الحدودية شرق حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، فيما أصيب شاب واحد، شرقي مخيم البريج، وسط القطاع.

ويستخدم الجيش، قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمطاطي، لقمع المتظاهرين الذين يردّون على عناصره برشق الحجارة، والزجاجات الحارقة.

وعادة ما يشهد الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل أيام الجمعة من كل أسبوع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي.

كما تشهد الأراضي الفلسطينية بشكل عام، منذ بداية أكتوبر/تشرين أول 2015، مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية إصرار المستوطنين اليهود على اقتحام المسجد الأقصى.