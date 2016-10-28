اتهام رجلين من كاليفورنيا بالتخطيط لتهريب أسلحة لإيران





كاليفورنيا- رويترز – قال الادعاء الاتحادي الأمريكي اليوم الجمعة إنه تم توجيه الاتهام لرجلين من كاليفورنيا بالتخطيط لتهريب قطع غيار طائرات حربية ومعدات دفاعية أخرى قيمتها ثلاثة ملايين دولار لإيران.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم إلقاء القبض على زافيك زارجاريان (52 عاما) وفاش نايريان (57 عاما) اللذين يعيشان خارج لوس أنجليس يوم الأربعاء للاشتباه في انتهاكهما قانون الصلاحيات الاقتصادية في الحالات الطارئة وقواعد المعاملات والعقوبات الإيرانية.

وقالت ماري مكورد القائمة بأعمال مساعدة وزيرة العدل لشؤون الأمن القومي اليوم الجمعة “الجرائم الواردة في لائحة الاتهام تمثل تهديدات شديدة الخطورة لأمننا القومي”.

وأضافت “علينا كشعب أن نحمي التكنولوجيا العسكرية الخاصة بنا ومنع وصولها إلى أيدي دول أخرى دون الترخيص اللازم”.

ويمنع الحظر الأمريكي على إيران تصدير السلع والتكنولوجيا والخدمات إليها لكن هناك بضعة استثناءات.

وقال الادعاء إنهما إذا أدينا فإن زارجاريان يواجه احتمال السجن بحد أقصى 115 عاما في سجن اتحادي وغرامة قدرها 4770000 دولار بينما يواجه نايريان احتمال السجن بحد أقصى 95 عاما وغرامة قدرها 3770000 دولار.

وأقر الرجلان بأنهما غير مذنبين ومن المقرر بدء محاكمتها أمام محكمة اتحادية في 20 ديسمبر كانون الأول. وهما بين خمسة متهمين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام التي تم الكشف عنها يوم الأربعاء وضمت المواطنين الإيرانيين هنري ترميناسيان (55 عاما) وهرمز نوروز (56 عاما) ويعتقد أنهما في إيران.

كما وردت شركة (زد.إن.سي) للهندسة المملوكة لزارجاريان ومقرها في كاليفورنيا في لائحة الاتهام.