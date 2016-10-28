البحرين تمنع الكويتي ناصر الدويلة من المشاركة في “ملتقى المنامه للتخطيط الاستراتيجي”

لندن- القدس العربي- منعت البحرين الكاتب الكويتي ناصر الدويلة من تقديم مداخلته التي كانت مدرجة ضمن جدول أعمال “ملتقى المنامه للتخطيط الاستراتيجي”، الذي عقد أخيراً في العاصمة البحرينية، حيث كان على قائمة المتحدثين الرئيسيين في الجانب العسكري بورقته عن “الجيش الخليجي الموحد- التحديات والبدائل”.

و كانت مملكة البحرين استضافت “الملتقى الخليجي الخامس للتخطيط الاستراتيجي” آخر أكتوبر/ تشرين أول الجاري، والذي جاء جدول أعماله “انطلاقاً من رؤية مجموعة مراقبة الخليج للدورة (37) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

وتضمّن جدول أعمال الملتقى جلسات حول الشؤون السياسية والحوارات الاستراتيجية، والشؤون التنموية.

وأشار محللون إلى “تزامن هذا الملتقى مع ختام القوات البحرية السعودية والبحرينية تمرينات “درع الخليج1″ وذلك في إطار مجالات التعاون بين البلدين”، في البحرين.

وناصر الدويلة هو نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي وضابط دروع سابق في الجيش الكويتي، ومحام معتمد لدى المحكمة الدستورية والتمييز.