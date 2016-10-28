﻿رياض جعيدان: حان الوقت لتنظيم حالة الطوارىء في تونس

تونس – «القدس العربي»: قال رئيس حركة التونسيين في الخارج رياض جعيدان إنه تقدم بمبادرة تشريعية لتنظيم حالة الطوارىء في البلاد، مشيرا إلى أن تونس تعيش منذ الثورة حالة طوارىء شبه دائمة ويتم تمديدها حاليا وفق مرسوم رئاسي غير دستوري عمره حوالي نصف قرن.

وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «تونس منذ الثورة تعيش حالة طوارىء شبه دائمة، رغم حالة الطوارىء هي أساسا استثنائية وليست عادية، فمنذ الثورة تم التمديد في حالة الطوارىء أكثر من 25 مرة، وهذا الأمر رافق جميع الرؤساء من فؤاد المبزع وحتى الباجي قائد السبسي (مرورا بمنصف المرزوقي)»، ومؤخرا مدد رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر أخرى».

وتابع جعيدان «الإشكال هو أن إعلان حالة الطوارىء أو تمديدها ليس له سند قانوني دستوري حاليا، لأن الإعلان والتمديد يتم الآن وفق أمر رئاسي اتخذه الرئيس السابق الحبيب بورقيبة عام 1978 وكان هناك صراع بين اتحاد الشغل والحكومة في تلك الفترة، وهي فترة لها بعد رمزي سلبي وكان فيها أحداث دموية، وقد اتخذ بورقيبة هذا الأمر لقمع الحريات العامة والفردية ومنح السلطة التنفيذية امتيازات غير عادية للحد من حرية الأشخاص والاجتماعات والصحافة والمنشورات، وغيرها من صلاحيات استثنائية تتعلق بحظر التجول والإضرابات ودون أي رقابة قضائية، لذلك فإن الاستمرار بتطبيق حالة الطوارىء وفق المرسم المذكور مخالف للقوانين والعهود الدولية ومخالفة أيضا لدستورنا الجديد الذي ينص في فصله 49 على أن كل ما هو حد للحقوق والحريات لا بد أن يكون بقانون، أي صادر عن السلطة التشريعية وتتولى تطبيقه السلطة التنفيذية».

وأشار إلى أن الهدف من مبادرته الجديدة هو وضع «إطار قانوني سليم لتنظيم حالة الطوارىء وخاصة لكي نمارس مهامنا الرقابية كمجلس نواب الشعب على إعلان حالة الطوارىء والتمديد فيها من قبل السلطة التنفيذية»، مشيرا إلى أن أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان وافقت مبدئيا على هذه المبادرة.

ولفت جعيدان، في السياق، إلى أنه يمكن حاليا لأي جهة (شخص أو جمعية) تم منعها من تنظيم اجتماع أو اعتصام أو إضراب على أساس حالة الطوارىء الحالية، أن تتقدم بقضية لدى المحكمة الإدارية في تونس و»سيتم بسهولة تامة إلغاء القرار الذي اتُخذ بشأنها كما يمكن لها أيضا إلغاء كامل حالة الطوارىء في البلاد، لأن هذه الحالة ليس لها سند قانوني سليم، كما أسلفت سابقا».

وتنص المبادرة الجديدة على أنه يمكن لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارىء» إذا ثبت أن هناك مسا خطيرا بالنظام العام أو وقوع أحداث خطيرة تصل لحد الكارثة، حيث يتم إعلان حالة الطوارىء في كل تراب الجمهورية أو جزء منه، ويتولى رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس البرلمان والحكومة، إعلان حالة الطوارىء بمقتضى أمر رئاسي لمدة ثلاثين يوما كحد أقصى، ولكن في حال أراد التمديد لا بد من موافقة البرلمان بأغلبية أعضائه في جلسة عامة».

وتلزم المبادرة أيضا رئاستي الجمهورية والحكومة بتقديم تقرير للبرلمان حول حالة الطوارىء المعلنة (بعد نهاية المدة المحددة) «من أجل تقيم تطبيق أحكام هذا القانون ومدى استجابته لمعالجة الأوضاع الأمنية والمترتبة على حالة الطوارىء، وأيضا يتضمن القانون أن كل ما يحد الحقوق والحريات لا بد أن يكون معللا لكي نمكّن القضاء من مراقبة العملية، لذلك يجب تعليل القرارات والتي لا بد أن يكون لها سند واقعي وليس شكليا».

ويرى بعض المراقبين أن الاستمرار في تمديد حالة الطوارىء في تونس قد ينعكس سلبا على صورة البلاد في الخارج ويؤثر أيضا على قطاع السياحي المتردي أساسا، مدللين على ذلك بلجوء بعض الدول كفرنسا والولايات المتحدة بين الحين والآخر إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى تونس.

وعلّق جعيدان على هذا الأمر بقوله «ليست حالة الطوارىء التي تعطي وجها سلبيا أو رسالة سلبية للخارج، وإنما طريقة استعمالها، لأنه في فرنسا وعدد من بلدان العالم ثمة حالة طوارىء ولكنها منظّمة وتتم تحت مراقبة البرلمان، وفي تونس أصبحت حالة الطوارىء تقريبا حالة عادية ولم تعد استثنائية وهذا يمكن أن يبعث رسالة سلبية للخارج، وخاصة أن تونس تنظم آخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر مؤتمرا دوليا للاستثمار وقد ينزعج المستمثرون عندما يسمعون بوجود حالة طوارىء إذا لم نفسر لهم لماذا اتخذت حالة الطوارىء وما هي دواعيها وما هي المدة المحددة لها، ولذلك جاءت المبادرة الجديدة الذي تحدد الإطار القانوي للعملية كي تصبح شفافة وبالتالي تبعث برسالة إيجابية لجميع الأطراف، ونحن كسلطة تشريعة إذا وجدنا أنه لم تعد هناك دواع أمنية لإعلان حالة الطوارىء أو التمديد فيها يمكن أن نرفض ذلك وننهي هذه الحالة».