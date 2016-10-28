﻿صحف عراقية: تشابك المصالح الإقليمية في الموصل… مؤتمر الصحوة الإيراني في بغداد والخمور والتدين الزائف للبرلمان… والاصلاحات في مهب الريح

بغداد ـ «القدس العربي» : تباينت اهتمامات الصحف العراقية حول عدد من المواضيع أبرزها معركة تحرير الموصل وفساد الساسة وعقد مؤتمر إسلامي بغطاء إيراني وتداعيات قرار البرلمان منع الخمور وسلوكيات بعض موظفي الحكومة.

معركة الموصل

ونشرت صحيفة طريق الشعب الصادرة عن الحزب الشيوعي، مقالا عن معركة الموصل، جاء فيها ،«إن أبرز حدث كشف الطبيعة الاجتماعية والسياسية في الموصل هو تمرد عام 1959 بعد ثورة الرابع عشر من تموز/يوليو 58 المجيدة، اذ طفت على السطح قوى رجعية مرتبطة بالدول الإقليمية من اجل التمرد المسلح وضرب الثورة في الصميم من اجل اضعافها والقضاء عليها.

قادت ذلك التمرد قوى اتخذت من القومية والدين والوحدة العربية غطاء لتحركها، ولم يكن ذلك سوى غطاء للعمل لاجهاض التحول الثوري التقدمي الذي حدث في العراق عام 1958 اضطر الجيش العراقي إلى التدخل عسكريا وقضى على التمرد ما تسبب في اعدام مجموعة من الضباط الذين شاركوا بهذا التمرد، كما شاركت الجماهير (الشيوعية) بحماس في القضاء على التمرد، حتى ان قطارا سار من العاصمة بغداد في اتجاه الموصل سمي قطار السلام ليعضد القوى المناهضة للتمرد.

تمثل الموصل اكبر عقدة لتشابك المصالح الإقليمية التي تلقي بظلالها على الاحداث في العراق، لذلك تجري معركة واسعة على حدود محافظة نينوى من اجل دخول مدينة الموصل وتحريرها من وحوش الدولة الإسلامية الذي اطبق على المدينة بسهولة يحسد عليها منذ عامين، وما زال يتمسك بها بنواجذه واظفاره، وسيدفع الثمن ابناء الموصل والعراقيون مجددا للخلاص من هذا الوباء.

على هامش معركة الموصل تنشب معارك صغيرة اخرى من اجل تشتيت الجهود العسكرية التي تضغط على العصابات المسلحة في الموصل، اولها معركة كركوك التي حدثت بواسطة اختراق أمني أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى، وآخرها الهجوم على الرمادي و الرطبة. وستبقى مثل هذه الاختراقات تضرب هنا وهناك، لذلك يجب اخذ الحيطة والحذر وتجهيز القوى الأمنية المحلية بالامكانات المساعدة على التصدي للإرهابيين.

ومن أجل تحقيق الانتصار المنشود في محافظة نينوى، لا مفر من التمسك بالخيار الوطني والقرار الموحد لجميع فصائل الجيش والبيشمركه والحشد الشعبي والمتطوعين من ابناء المحافظة والعمل كفريق واحد لا يسمح لأية جهة إقليمية او دولية بالتدخل لفرض أجندات تخدم مشاريع مشبوهة تساهم في دعم العصابات المسلحة التي عاثت فسادا في المحافظة و عدم السماح بسرقة النصر الذي باتت تلوح بشائره في سماء مدينة ام الربيعين».

مؤتمر الصحوة الإسلامية

ونشرت صحيفة «العالم» المستقلة مقالا لأسعد الهاشمي عن مؤتمر الصحوة الإسلامية الإيراني الذي عقد في بغداد، فاشار إلى، «ان هذه المؤتمرات وغزلها يجعل بعض الساسة مرئيين لدى الاخرين الذين ينكرون وجودهم، حتى ان من فقد الموصل اعلن عن ارساله وفودا لتلميع صورته الصدئة لدى المرجعية! ولا اظنه يفلح.

أربعة وجوه عراقية تصدرت مؤتمر الصحوة الإسلامية: الحكيم، العبادي، سليم الجبوري، المالكي؛ فالحكيم بوصفه رئيس تحالف مذهبي وزعيم حزب إسلامي، والعبادي بوصفه رئيس الحكومة وممثلا عن حزبه وكتلته السياسية الإسلامية، وسليم الجبوري بوصفه نائب المرشد للإخوان المسلمين ورئيس البرلمان العراقي، لكن ما يثير الاستغراب هو وجود المالكي! فلا هو رئيس حكومة ولا زعيما دينيا، اما بوصفه زعيما لكتلة سياسية فانه أمر يجر إلى استدعاء زعماء آخرين لكتل أخرى بل الأولى قادة دينيين بوصف المؤتمر دينيا، ومن هذا المنظور أن هناك أرجحية لشخصيات دينية أخرى كثيرة بالحضور او تصدر المؤتمر غيره كمقتدى الصدر ـ الداعم الوحيد لمرجعية السيستاني ـ أو الشيخ اليعقوبي مثلا، بوصفهما أولا رجال دين وثانيا يتزعم كل منهما تيارا دينيا كالتيار الصدري او حزبا سياسيا كحزب الفضيلة الإسلامي، بل غاب او غيب وكلاء المرجع السيستاني منه!

اذن فالمؤتمر الذي استهل المالكي حديثه ـ حين جاء دوره ـ بشكر الخامنئي على عقده في بغداد وشعاراته «الفنتازية» التي اطلقها (قادمون يا حلب وقادمون يا يمن) هي لتلميع صورته بعد ان سلّم الموصل للتنظيم في عهده ولتوطيد دور الخامنئي الذي هو إحدى نقاط خلاف الصدر مع التحالف الوطني التي احبطت نشوة الحكيم ودعايته السياسية بوصفه (منقذ) التحالف الوطني، بعد إعلان الصدر مقاطعته مجددا لاجتماعاته بسبب قرار المحكمة الاتحادية بإعادة نواب رئيس الجمهورية.

اذن فهو مؤتمر فرض وجود مرجعي وربما كان على السيستاني ان يدعو هو إلى مؤتمر من هذا النوع وسينجح بلم أطراف إسلامية أكثر عددا وتنوعا وتأثيرا بوصفه العامل الشيعي الاقل احتقانا لدى الدول العربية والإسلامية التي تتحسس من التحركات الإيرانية لا سيما في موضوعتي سوريا واليمن ولا سيما بعد تعزز اتفاق الصدر مع قادة الحشد الشعبي بعدم اللجوء إلى مرجعية اخرى غير السيستاني.

اشادة الحكيم في مؤتمر المجمع العالمي للصحوة بمرجعية الخامنئي ورعايتها للمؤتمر المعقود في بغداد!! والذي يرأسه علي ولايتي ومقره الدائم في طهران! فما الذي بقي لمرجعية الفتوى الجهادية والتي هي سبب هذه الانتصارات؟»!

الخمور والتدين الزائف

وكتب فارس نظمي مقالا في صحيفة «المدى» المستقلة، جاء فيه «ان الطريقة التي تجرأت بها أعداد مهمة من أعضاء مجلس النواب العراقي على خرق مبدأ إتاحة الحريات في هذا التشريع، إنما يتجاوز مسألة المشروبات الكحولية بوصفها أنموذجاً تجريبياً واحداً لجس النبض لا غير، يراد منه توفير توطئة قانونية وسياسية لأسلمة أركان أخرى من الحريات الشخصية المحدودة أصلاً لدى العراقيين.

ولذا، فإن تمرير هذا التشريع وتثبيته، يعني توقع تمرير تشريعات أخرى مماثلة في المستقبل غير البعيد، وصولاً إلى ربط أنفاس المواطن العراقي بحصة مقننة من هواء فاسد تجود به «قداسة» المرشد الأخواني والولي الفقيه بنسختهما العراقية.

إن القرار لا صلة جوهرية له بمسألة تطبيق الشريعة الإسلامية أو تفعيل الوصايا الفقهية، إذ لطالما حرصت سلطة الإسلام السياسي في العراق على تعطيل كل التعاليم الدينية السماوية وإهمال فتاوى المرجعيات الإسلامية المنادية بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وتطبيق النزاهة واستعادة العدل وإنصاف المستضعفين.

إن هذا التشريع الجديد في بُعده الأكثر جوهرية وموضوعية يقدم مؤشراً لقضية سياسية وثقافية تتصل بالصراع حول تحديد نمط الدولة وفلسفتها القادمة.

فهذا التشريع يمكن قراءته سيكولوجياً على أنه وجه ميكيافيلوي آخر من وجوه التدين الزائف، إذ يستجير بكلمة حق يُراد بها باطل، وغايته التنصل من جريمة كبرى هي هدر كرامة البلاد والناس، عبر توجيه الانتباه (الاتهام) إلى مسائل فرعية تتصل بحريات شخصية تقليدية متعارف عليها في كل الحضارات والأديان والأعراق والايديولوجيات، وكأنهم (أي ممارسي الدوعشة البرلمانية) «يتطهرون» من رذائلهم عبر تنصيب أنفسهم «وكلاء» عن الله يقومون بتعوير الآخرين وتعهيرهم بـ«وصمة» الخمر.

وكتب نهاد الحديثي مقالا في صحيفة التآخي الصادرة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ذكر فيه، «بعد أكثر من عام على التصويت على إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي، بإقالة نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، من أجل توفير أموال اضافية للموازنة الاتحادية التي تعاني من التقشف نتيجة انخفاض موارد البلاد المالية، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا بيانا قررت بموجبه عودة نواب الرئيس الثلاثة إلى مناصبهم التي ستكلف الدولة (5) مليارات دينار شهريا، وهو الأمر الذي اثار استياء وغضب الشارع العراقي وكل الجماهير المنتفضة ضد الفساد ـ مهددين بمظاهرات عارمة في عموم البلاد وإضراب عام داعين المحكمة الاتحادية إلى التراجع عن قرارها. ـ وتتفاعل في العراق الآن عدة تطورات مهمة في آن واحد من شأنها أن تحسم مستقبل العراق، وبالتحديد إلى أين يتجه العراق، وهي بالمناسبة تطورات ليست معزولة عما يحدث حول العراق وبالذات التفاعلات التي لها صلة مباشرة بما يمكن اعتباره تداعيات احداث الموصل والتواجد التركي، ومسارات التحول في أداء الدبلوماسية الإيرانية عموماً على مستوى الإقليم ونحو العراق بشكل خاص، إضافة إلى التطورات المتلاحقة التي تحدث على صعيد الأزمة السورية سواء على المستوى السياسي أم المستوى العسكري، وتجديد الدعوة الأمريكية لتقسيم العراق باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل للأزمات الداخلية العراقية، ما يعني أن التقسيم نابع من خصوصيات عراقية وليس محصلة للجرائم التي ارتكبها الأمريكيون بالعراق ابتداءً من غزوه وتدمير قدراته الاستراتيجية وجعله مهيأ للاختراق والسيطرة الإيرانية، وامتداداً للعملية السياسية التي كرّست قاعدة المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية كأساس لحكم العراق، إضافة إلى تمكين طبقة حاكمة طائفية جديدة من السيطرة على القرار العراقي ونتساءل هل سيتمكن العبادي من مواصلة مشوار الإصلاح في ظل هشاشة قوته الحزبية والبرلمانية، والعداء الشديد الذي سيواجهه من الكتل السياسية ومن أصحاب المصالح وشركائه في السلطة؟ العبادي أجاب عن هذا السؤال بإعلانه أن «مسيرة مكافحة الفساد لن تكون سهلة، والفاسدون لن يجلسوا، بل إن بعضهم سيقاتل» مؤكداً أن الحكومة «في حاجة إلى قرارات صعبة وستتخذها من أجل مصلحة البلاد».

لكن هناك معضلات حكومية حقيقية تواجه قرارات العبادي الأخيرة ومنها مسألة صعوبة المحافظة على نسب المحاصصة الحزبية والطائفية التي تشكلت حكومته على أساسها عند إجراء عملية تقليص ودمج الوزارات، الأمر الذي من شأنه أن يفجر التحالف الحاكم ويضع الحكومة أمام خيار الاستقالة ومن ثم إجهاض موجة الإصلاحات، والدخول في دوامة تشكيل حكومي جديد في ظل افتقاد التوافق والانقسام الحاد بين الكتل السياسية وهذا ما يخشاه العبادي الذي يحرص على تجنب خوض غمار خيارات صعبة مثل استقالة الحكومة أو حل البرلمان.. أسئلة كثيرة سوف تحسم إجاباتها مستقبل العراق».

انـا مُـنـتـسـب

ونشرت صحيفة «الزمان» المستقلة، مقالا لخالد عبد الكريم، جاء فيه، «أنا منتسب.. أصبحت هذه العبارة دائماً ما تتكرر في مجتمعنا العراقي اليوم! وحدثت الكثير من المواقف الغريبة جداً وبعضها المحزنة جداً وبعضها الآخر غير المحببة وغير لائقة بمجتمعنا وبالعادات والتقاليد التي تربينا عليها. ولكن بعبارة «أنا منتسب» أما تحل المشكلة أو تبدأ مشكلة أعظم من التي ارتكبتها! وعبارة ( أنا مُنتسب): وتعني أن الشخص الذي يستعمل هذا المصطلح يكون فرداً من أفراد قوى الأمن في العراق ويكون تابعاً إلى إحدى المؤسسات الأمنية.

لذلك نجد اليوم الشارع العراقي مليء بالمخالفات والتجاوزات على القانون! من الرجال الذين كلفتهم الدولة بحماية وتطبيق القانون! ولأن أكثر منتسبي الوزارات الأمنية في العراق لا يعلم ما هي حقوق الإنسان! ولا يعلم ما هو القانون! وكيف ممكن أن يطبق وما هو دورهُ في حفظ القانون وتطبيقهِ وحماية المواطنين الذين هم أمانة في عنقهِ! لا بل يظن البعض أنهُ هو القانون وهو الدولة! والكلمات التي تصدر منهُ هي القانون الذي يجب أن يطبق رغماً عن أنف المواطنين! وحتى المسؤولين! هكذا يعتقد هؤلاء المنتسبين غير المنضبطين! الذين عاثوا في الأرض فساداً والدولة تعلم بكل هذه التجاوزات التي تحصل الآن! لكنها لم تفعل شي.

يجب على الجهات المختصة في كل الوزارات الأمنية أن تتدخل وتربي وتضبط منتسبيها وأن تعمل على وضع شروط مناسبة جداً لإختيار المتطوعين وتحدد أسس ومعايير سليمة لاختيار العنصر البشري المناسب كأن يكون حاصل على مؤهل دراسي جيد يعلم حقوق الإنسان لديه معلومات عن ما هو دورهُ وواجباتهُ التي يجب أن يقدمها من أجل هذه المهنه وهذا الشرف العظيم. وكذلك يجب أن تعمل الجهات المختصة على وضع جهاز رقابي صارم لكل شخص منتسب لديها ! يقوم هذا الجهاز بالمتابعة الميدانية ومحاسبة كل منتسب يخرق القانون ويستغل منصبهُ في إيذاء المواطنين والتطاول على حقوقهم!