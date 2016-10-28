﻿مصر: مقتل وإصابة العشرات ضحايا سيول وطقس عنيف في الجنوب والبحر الأحمر

القاهرة ـ «القدس العربي»: ضربت عددا من مدن ومحافظات مصر موجة من الطقس السيء والأمطار الرعدية والسيول، التي شهدتها البلاد منذ الأربعاء الماضي ومستمرة حتى أمس الجمعة، والتي تسببت في مقتل عشرات المصريين في مختلف المحافظات، كمحافظات البحر الأحمر وجنوب مصر (محافظات الصعيد). فقد تسببت السيول في مدينة سوهاج (صعيد مصر) أمس بمقتل ستة أشخاص أغرقتهم المياه الغزيرة وإصابة 20 آخرين في حادث انقلاب سيارات جرفتها مياه السيول على طريق سوهاج ـ قنا. وقررت محافظة البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية لمواجهة الأمطار والسيول التي تعرضت لها مدينة رأس غارب وصاحبها سقوط كرات ثلجية في بعض الأنحاء وأيضا في مدينة شرم الشيخ.

وتسببت حالة الطقس السيىء في انقطاع التيار الكهربائي أمس عن محافظة أسيوط، بسبب هطول الأمطار وغرق الشوارع بالمياه ونشاط الرياح الشديدة والبرق والرعد، الأمر الذى أدى إلى خلو الشوارع من المارة.

وعن أمطار محافظة الوادي الجديد، قال اللواء محمد سعد العدوي، رئيس مركز الفرافرة في المحافظة، إن الأمطار تسببت في انهيار 3 أعمدة كهرباء ضغط منخفض مع سقوط أسلاك كهربية في 3 مناطق متفرقة، هي قرى: «أبومنقار، الكفاح، أبوهريرة»، كما تسببت الأمطار في توقف محطات المياه وتمكنت فرق الإصلاح والصيانة برئاسة المركز من إعادة توصيل الكهرباء مرة أخرى وإعادة الأعمدة المنهارة إلى أماكنها.

كما حولت السيول الجارفة، التي ضربت منطقة صحراوية على بعد 10 كم من قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، أغلب المناطق الصحراوية إلى أنهار تسير بها المياه لأول مرة.

ومن جانبه، اعلن الدكتور وحيد سعودي، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن أخر خرائط توزيعات الضغط الجوي وصور الأقمار الصناعية، تشير إلى أنه من المنتظر أن تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى اليوم.

وأضاف في بيان له، أنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى محافظات الصعيد تصل لحد السيول هناك، إضافة إلى أمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.

وأوضح أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة من المتوقع أن تنشط على الطرق وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر نتيجة لتكون كميات من السحب الركامية.

وأرجع سعودي، أسباب هذه الموجة إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا برياح معظمها جنوبية شرقية محملة بنسبة عالية من بخار الماء ومرتفعه نسبيًا في درجة حرارتها، بالتزامن مع وجود تخلخل في الضغط الجوي في طبقات الجو العليا هذا أدى بدوره لتكون السحب المنخفضة والتي سرعان ما تحولت إلى سحب ركامية صاحبها سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية على سيناء وسلاسل جبال البحر اأحمر وعلى محافظات الصعيد، إضافة إلى نشاط للرياح نتيجة هذا النوع من السحب.

وقال إن هذه التوزيعات الضغطية كان تأثيرها على شرق وجنوب البلاد أكثر من تأثيرها على شمال وغرب الجمهورية. وطالب المتحدث باسم هيئة الأرصاد، بمتابعة النشرات الجوية الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فقط، مضيفًا «يفضل إرجاء السفر لمدن سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر».

وفي السياق نفسه، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» صورا لمياه الأمطار التي أغرقت مشاية خليج نعمة السياحية في مدينة شرم الشيخ والتي وصلت لأكثر من 60 سم على الأرض ومنعت المياه السياح من المرور والمشي على المشاية وحاول أصحاب المحلات والبازارات شفط المياه.

وقد وجهت انتقادات لاذعة نظرا لعدم وجود بلاعات لتصريف مياه الأمطار رغم أن شبكة ي تم تجديدها العام الماضي.

وعلى صعيد آخر، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاغا يحمل اسم «راس غارب»، وذلك عقب إعلان محافظة البحر الأحمر رفع حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية لمواجهة الأمطار والسيول التي تعرضت لها المدينة، كما تم إغلاق الطريق أمام الحركة المرورية لحماية المواطنين.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاغ المتصدر المرتبة الأولى ضمن قائمة موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، حيث تساءل أحد النشطاء، قائلا: «الموضوع بيتكرر كل سنة، وكل مرة يقولو اتخذنا الإجراءات عشان متتكررش، السنة اللي فاتت اسكندرية والسنة دي راس غارب السنة الجاية الدور على مين؟»، وقال آخر: «ربنا معاكم يا أهلنا في راس غارب». وأضاف أحدهم قائلا:» سيول في راس غارب والناس بتستغيث ربنا يسترها، مفيش بنية تحتية تستحمل السيول».